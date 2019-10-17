СЕГОДНЯ 07:01 2019-10-17T07:01:45+03:00

Не по закону: из Кузбасса за две недели выдворили 26 нелегалов. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.

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С начала октября из Кузбасса выдворили 26 мигрантов-нелегалов. Все они незаконно проживали на территории Кузбасса.

26 иностранных граждан, приехавших в Кузбасс, оказались вне закона, так как нарушили режим пребывания на территории России. Все они были выдворены не только за пределы региона, но и за пределы страны. В ближайшие пять лет въезд в Россию запрещен для них.

К слову, больше всего среди нарушителей оказалось граждан Узбекистана – восемь человек. Семеро мигрантов-нарушителей приехали из Таджикистана, четверо – из Киргизии, двое – из Азейрбайджана и один из Армении. Среди выдворенных были и четверо граждан Китая, - об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

С начала года из Кузбасса выдворили 187 мигрантов нарушителей, из них 26 – в октябре. Еще семеро ждут отправку на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU