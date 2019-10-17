2019-10-17T07:01:45+03:00
Общество

Не по закону: из Кузбасса за две недели выдворили 26 нелегалов

Среди мигрантов-нарушителей – китайцы, узбеки, таджики
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Не по закону: из Кузбасса за две недели выдворили 26 нелегалов. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.Не по закону: из Кузбасса за две недели выдворили 26 нелегалов. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

С начала октября из Кузбасса выдворили 26 мигрантов-нелегалов. Все они незаконно проживали на территории Кузбасса.

26 иностранных граждан, приехавших в Кузбасс, оказались вне закона, так как нарушили режим пребывания на территории России. Все они были выдворены не только за пределы региона, но и за пределы страны. В ближайшие пять лет въезд в Россию запрещен для них.

К слову, больше всего среди нарушителей оказалось граждан Узбекистана – восемь человек. Семеро мигрантов-нарушителей приехали из Таджикистана, четверо – из Киргизии, двое – из Азейрбайджана и один из Армении. Среди выдворенных были и четверо граждан Китая, - об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

С начала года из Кузбасса выдворили 187 мигрантов нарушителей, из них 26 – в октябре. Еще семеро ждут отправку на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Кемерова временно перекроют движение
Нуждается в помощи: кемеровчанин ушел из больницы и пропал
Популярный певец Emin выступил c благотворительным концертом в Кемерове
Подросток из Кузбасса пропал по дороге в школу
Из Новокузнецка до Красноярска будут летать самолеты
В Новокузнецке приступают к ремонту главного проспекта
Кареглазый мужчина таинственно исчез в Кузбассе
Просто хотел покататься: в Новокузнецке работник СТО угнал чужую иномарку
В Кемерове запустили светофор в жестком режиме
Россельхозбанк выступил организатором дебютного размещения облигаций Международного банка экономического сотрудничества
Суд запретил работу торгового центра «Радуга» в Кемерове
6-летний мальчик и его брат потерялись в Кемерове
Автобус врезался в легковушку и расплющил ее о стену здания в Кузбассе
Гололед и ветер: кузбассовцев предупредили о грядущей непогоде
Как в «Матрице»: новокузнечанин с голубыми таблетками гулял возле вокзала
Россельхозбанк и НИУ ВШЭ представили обзор глобальных трендов зернового рынка
Лучшие студенты Кемеровской государственной сельскохозяйственной академии получат именные стипендии от Россельхозбанка
На кемеровском перекрестке изменился режим работы светофора
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам девяти месяцев
Тройное ДТП в Кемерове попало на видео
Скорую помощь трижды оштрафовали за превышение скорости в кузбасском городе
Кузбассовец обманул друга и лишился половины коттеджа и причала
Упоровка против Пчелки: кузбасская деревня борется за самое веселое название