На стадионе «Химик» в Кемерове начали заливать лед
В Кемерове на открытом стадионе «Химик» специалисты начали заливать лед. Работы ведутся в три звена круглосуточно, сообщили в мэрии города.
При заданном графике работ ожидается, что уже в ноябре будет результат - качественный скоростной лед толщиной 4,8 сантиметра.
Заливка ведется поэтапно. На первом этапе должен быть пропитан газон, на это уйдет несколько дней. А потом специалисты будут уже наращивать сам лед.
- Компрессорная установка, которая работает на «Химике», позволяет поддерживать ледовое поле при внешней температуре до +5 градусов, - отметили в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU