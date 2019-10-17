СЕГОДНЯ 08:03 2019-10-17T09:29:05+03:00

На стадионе «Химик» в Кемерове начали заливать лед.ФОТО: Администрация города Кемерово

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В Кемерове на открытом стадионе «Химик» специалисты начали заливать лед. Работы ведутся в три звена круглосуточно, сообщили в мэрии города.

При заданном графике работ ожидается, что уже в ноябре будет результат - качественный скоростной лед толщиной 4,8 сантиметра.

Заливка ведется поэтапно. На первом этапе должен быть пропитан газон, на это уйдет несколько дней. А потом специалисты будут уже наращивать сам лед.

- Компрессорная установка, которая работает на «Химике», позволяет поддерживать ледовое поле при внешней температуре до +5 градусов, - отметили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU