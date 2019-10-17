СЕГОДНЯ 08:46 2019-10-17T09:31:42+03:00

Покрытие было сильно изношено и нуждалось в ремонте

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В Кузбассе отремонтировали участок оживленной трассы на Новосибирск. Дорожное покрытие было сильно изношено и нуждалось в ремонте.

Завершился ремонт участка протяженностью пять километров вблизи Кемерова. Это дорога между областным центром и поселком Промышленная, которая является частью трассы до Новосибирской области. Работы были выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса, за два месяца на проблемном участке было восстановлено дорожное покрытие и устранена колейность. На выполнение всех работ было направлено 74,3 миллиона рублей, из них более 40 миллионов - из федерального бюджета.

Ремонт автомобильной трассы продолжится в следующем году. Дорожники запланировали обновить покрытие еще на четырех километрах проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU