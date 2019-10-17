2019-10-17T09:45:53+03:00
Общество

Территории счастья и исполнения желаний: как украсят кузбасские города к Новому году

Каждый город региона станет частью единой концепции
Екатерина РОМАНОВА
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Территории счастья и исполнения желаний: как украсят кузбасские города к Новому году. ФОТО: пресс-служба администрации НовокузнецкаТерритории счастья и исполнения желаний: как украсят кузбасские города к Новому году. ФОТО: пресс-служба администрации Новокузнецка
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Зеленый, красный, золотой – именно эти три цвета будут использоваться при оформлении городов к Новому году. Единая стилистика свяжет все города и села Кузбасса в одно целое.

Приближается один из любимых детьми и взрослыми праздников – Новый год. И совсем скоро города и села Кузбасса преобразятся. Благодаря разработанной единой концепции оформления, они станут по-праздничному яркими. В основе стилевого оформления лежат три цвета – красный, зеленый и золотой, а также несколько базовых элементов – определенный шрифт, подарки, шары и ели. Они остаются неизменными, однако каждый город может менять наполнение. Так, Новокузнецк станет территорией счастья, Кемерово – территорией праздника, а весь Кузбасс – территорией исполнения желаний.

- В предлагаемой концепции отображен дух Рождества и Нового года в Кузбассе. Здесь и снежные горы Шерегеша, и сибирские хвойные леса и, конечно же, подарки, веселье, музыка, счастье, - отметили в пресс-службе администрации города Новокузнецка.

К слову, планируется, что Новокузнецк обретет праздничный вид уже к первому декабря. А скачать уже готовые варианты новогоднего городского оформления можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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