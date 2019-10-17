СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-17T11:26:12+03:00

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В Кузбассе женщина похитила продукты для мужа-заключенного. Действия злоумышленницы зафиксировали видеокамеры.

В Белове к полицейским обратился администратор одного из сетевых магазинов города и рассказал о факте хищения продуктов. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя местная жительница. Как пояснила женщина, на преступление она пошла для того, чтобы собрать продукты мужу, отбывающему наказание в тюрьме. К слову, в местах лишения свободы он находится за аналогичные преступления.

- Чтобы не привлекать к себе внимание, она взяла с собой в магазин одного из малолетних детей, рассчитывая, что молодая мать не вызовет подозрений у службы контроля, - добавили в ГУ МВД по Кемеровской области.

За мелкое хищение задержанной грозит штраф до пятикратной стоимости похищенного, обязательные работы до 50 часов или 15 суток административного ареста. Также ей придется заплатить штраф 500 рублей за неисполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU