Кузбасский хоккеист Кирилл Капризов попал в рейтинг самых дорогих игроков
Кузбасский хоккеист Кирилл Капризов попал в рейтинг самых дорогих игроков Континентальной хоккейной лиги. Уровень зарплат хоккеистов озвучили эксперты.
Воспитанник новокузнецкой хоккейной школы Кирилл Капризов попал в рейтинг, который был составлен на основании уровня зарплат хоккеистов, пишет «Спорт-Экспресс». Всего он включает 54 позиции, и, чтобы оказаться в этом списке, нужно получать зарплату не менее 70 миллионов рублей в год.
Кирилл Капризов, который в настоящее время выступает за столичное ЦСКА, занял 26-ю строчку в рейтинге с зарплатой 80 миллионов рублей в год.
ИСТОЧНИК KP.RU