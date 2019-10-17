СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-17T12:03:19+03:00

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Кузбасский хоккеист Кирилл Капризов попал в рейтинг самых дорогих игроков Континентальной хоккейной лиги. Уровень зарплат хоккеистов озвучили эксперты.

Воспитанник новокузнецкой хоккейной школы Кирилл Капризов попал в рейтинг, который был составлен на основании уровня зарплат хоккеистов, пишет «Спорт-Экспресс». Всего он включает 54 позиции, и, чтобы оказаться в этом списке, нужно получать зарплату не менее 70 миллионов рублей в год.

Кирилл Капризов, который в настоящее время выступает за столичное ЦСКА, занял 26-ю строчку в рейтинге с зарплатой 80 миллионов рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU