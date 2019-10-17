2019-10-17T13:26:52+03:00
Происшествия

В Кузбассе незаконные действия чиновницы стоили бюджету 5 миллионов рублей

Против женщины возбудили уголовное дело
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе незаконные действия чиновницы стоили бюджету 5 миллионов рублейВ Кузбассе незаконные действия чиновницы стоили бюджету 5 миллионов рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кузбассе незаконные действия чиновницы стоили бюджету 5 миллионов рублей.

Против женщины возбудили уголовное дело.

Бывший глава одного из городских округов Белова обвиняется в превышении должностных полномочий. В период с сентября 2015 по октябрь 2019 года 62-летняя женщина распорядилась оплатить из бюджета проектно-сметные работы коммерческой организации, которая занималась строительством жилых домов. Сумма составила около 5 миллионов рублей.

- Тем самым глава городского округа создала для организации преимущественные условия в возможности осуществления работ и получения прибыли, - пояснили в СУ СК по Кемеровской области.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ, материалы дела переданы следственным органам. Сейчас уголовное дело находится на расследовании, обстоятельства произошедшего уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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