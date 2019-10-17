Шесть вагонов сошли с рельсов в Кузбассе

СЕГОДНЯ 12:46 2019-10-17T13:29:09+03:00

Шесть вагонов сошли с рельс в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

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В кузбасском городе Тайга утром 17 октября произошло ЧП. Здесь с рельсов сошли шесть железнодорожных вагонов.

Чрезвычайное происшествие случилось около 11 часов утра 17 октября. Железнодорожный состав с 53 вагонами находился на западном переезде станции Тайга Западно-Сибирской железной дороги. В какой-то момент шесть порожних вагонов сошли с рельсов. Сами вагоны, а также часть верхнего строения пути оказались повреждены.

- В результате происшествия никто не пострадал, вред окружающей среде не причинен, - отметили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. - В настоящее время Кемеровским следственным отделом на транспорте проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU