Шесть вагонов сошли с рельсов в Кузбассе
В кузбасском городе Тайга утром 17 октября произошло ЧП. Здесь с рельсов сошли шесть железнодорожных вагонов.
Чрезвычайное происшествие случилось около 11 часов утра 17 октября. Железнодорожный состав с 53 вагонами находился на западном переезде станции Тайга Западно-Сибирской железной дороги. В какой-то момент шесть порожних вагонов сошли с рельсов. Сами вагоны, а также часть верхнего строения пути оказались повреждены.
- В результате происшествия никто не пострадал, вред окружающей среде не причинен, - отметили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. - В настоящее время Кемеровским следственным отделом на транспорте проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU