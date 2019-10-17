2019-10-17T13:33:47+03:00
Общество

Прокуратура Кузбасса помогла жителям вернуть 672 миллиона рублей долгов по зарплате

Такая сумма была погашена за девять месяцев 2019 года
Ирина АВТУШКО
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Прокуратура Кузбасса помогла жителям вернуть 672 миллиона рублей долгов по зарплатеПрокуратура Кузбасса помогла жителям вернуть 672 миллиона рублей долгов по зарплатеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Прокуратура Кузбасса помогла жителям вернуть 672 миллиона рублей, которые им задолжали предприятия в качестве заработной платы. Такая сумма была погашена за девять месяцев текущего года.

Согласно официальным данным Кемеровостата, на 1 сентября 2019 года задолженность предприятий перед кузбассовцами по заработной плате составила более 179 миллионов рублей. Эта сумма могла бы быть еще больше, если бы не вмешательство прокуратуры.

За девять месяцев сотрудники ведомства после проверок исполнения закона в сфере оплаты труда вынесли 224 представления, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 120 лиц. Кроме того, в суды направлено 962 заявления на сумму 29 миллионов рублей, из них по 882 заявлениям на сумму 27 миллионов рублей производство было прекращено, так как работодатели добровольно погасили долги. Также с начала года на основании постановлений прокуроров 181 лицо привлечено к административной ответственности, объявлено 40 предостережений.

- В результате принятых мер прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате в размере 671,9 миллиона рублей, - сообщили в областном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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