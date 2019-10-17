2019-10-17T13:39:16+03:00
Происшествия

Кузбассовец на улице избил 3-летнего малыша

Таким образом мужчина пытался воспитывать ребенка
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец на улице избил 3-летнего малышаКузбассовец на улице избил 3-летнего малышаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Один из жителей Ленинска-Кузнецкого стал свидетелем неадекватных методов воспитания ребенка. На улице мужчина приподнял маленького мальчика над землей, а потом бросил на асфальт лицом вниз.

Маленький мальчик, приподнятый за руку над землей взрослым мужчиной, упал лицом вниз. А когда поднялся, из губи и носа шла кровь. Взрослый, публично обидевший малыша, взял его за руку и повел домой. Один из свидетелей инцидента решил догнать жестокого родителя и побеседовать с ним. Но спокойного разговора не получилось: мужчина заявил, что это его ребенок, и он будет воспитывать мальчика по-мужски, так, как посчитает нужным.

Горожанин, вступившийся за ребенка, попытался выяснить у него, часто ли «папка бьет», но тот не ответил внятно. Горожанин заметил: у него самого – четверо детей, но он никогда не позволяет себе их наказывать физически.

После разговора с мужчиной горожанин обратился в полицию и сообщил о жестоком обращении с ребенком. Инспекторы по делам несовершеннолетних вскоре установили личности всех участников инцидента и обстоятельства случившегося.

- Медицинские работники диагностировали 3-летнему мальчику ушиб мягких тканей лица, - прокомментировали в пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области инцидент. - В настоящее время по данному факту продолжается проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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