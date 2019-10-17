Ничего святого: в Кузбассе трое молодых людей ограбили квартиру умершей женщины

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-17T14:40:38+03:00

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В Кузбассе трое молодых людей ограбили квартиру умершей женщины. Один из подельников еще несовершеннолетний.

В Кемерове возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей в возрасте 19, 20 и 16 лет. Их обвиняют в краже ценностей из чужой квартиры. Как выяснилось, инициаторами преступления стали двое старших подельников. На противозаконные действия они подбили несовершеннолетнего подростка, заверив, что это легкий способ заработать деньги. Тот согласился помочь им вынести вещи из квартиры, хозяйка которой умерла.

Убедившись, что в жилище никого нет, молодые люди проникли внутрь и вынесли часть бытовой техники. Дверь они закрыли на ключ. Спустя несколько дней злоумышленники вернулись за оставшимся имуществом, однако были замечены соседкой. Она и вызвала полицию.

- 19-летний юноша был задержан на месте преступления, его подельники успели скрыться, позже их местонахождение было установлено, они задержаны. По ходатайству следователя судом 19- и 20-летнему обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Дальнейшую судьбу каждого из преступной троицы будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU