СЕГОДНЯ 14:31 2019-10-17T14:43:01+03:00

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С начала 2019 года в Кузбассе заменили 192 лифта. Новые подъемники появились в 78 многоквартирных домах.

Работы были проведены в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов. В нее попали лифты, которые уже отслужили свой нормативный 25-летний срок и подлежали замене.

- Новые лифты отвечают всем требованиям безопасности. В кабинах установлено яркое освещение, панель управления с подсветкой, - рассказали в администрации области. - Сами подъемники современные - энергоэффективные и тихоходные. Кроме того, кабины оснащены антивандальной системой, а также кнопками с азбукой Брайля.

До конца текущего года в семи домах появятся еще 10 лифтов. А в 2020 году запланировано заменить еще 329 единиц вертикального транспорта в 133 домах.

ИСТОЧНИК KP.RU