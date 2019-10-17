2019-10-17T18:29:37+03:00
Общество

В Кемерове судебный пристав спас мужчину во время приступа эпилепсии

Инцидент произошел в суде
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове судебный пристав спас мужчину во время приступа эпилепсии.ФОТО: УФССП по Кемеровской областиВ Кемерове судебный пристав спас мужчину во время приступа эпилепсии.ФОТО: УФССП по Кемеровской области
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В Кемерове судебный пристав спас мужчину, у которого внезапно случился приступ эпилепсии. Инцидент произошел в здании суда.

Находясь в здании судебных участков мировых судей Центрального судебного района города Кемерово, сотрудник УФССП вдруг увидел, что одному из посетителей срочно требуется помощь. Мужчина не растерялся - он вызвал медиков, а до их приезда сам приводил пострадавшего в чувства.

-Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов ОСП по Центральному району города Кемерово П.А. Королев во время несения службы увидел, что мужчине, ожидающему в коридоре приглашения на судебное заседание, стало плохо, - сообщили подробности в ведомстве. - По всем признакам это был эпилептический приступ. Приставы наблюдали за кемеровчанином до самого приезда бригады медиков. В УФССП добавили, что эти и другие чрезвычайные ситуации обязательно отрабатываются при подготовке сотрудников ОУПДС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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