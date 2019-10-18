Женщина с маленьким ребенком воровала продукты для мужа

СЕГОДНЯ 04:19 2019-10-18T06:22:50+03:00

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Ради того, чтобы собрать сидящему за воровство супругу посылку, жительница города Белово обворовала магазин. Для того чтобы ее не заподозрили в воровстве, она взяла с собой ребенка.

28-летняя жительница города Белово некоторое время назад осталась без мужа: за совершение серии краж из магазинов его осудили и отправили в колонию. Чтобы собрать для возлюбленного посылку, женщина взяла одного из своих маленьких детей и отправилась в магазин. Она набрала нужные продукты, но не стала расплачиваться на кассе, а похитила. Как она и рассчитывала, охрана не заподозрила молодую мать в воровстве.

Впрочем, хищение все-таки было обнаружено, а благодаря камерам наблюдения похитительница была найдена и задержана. Инспектор по делам несовершеннолетних привлек женщину к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении горе-мамаши составлен протокол о мелком хищении. Ей грозит штраф в размере пятикратной стоимости товара либо обязательные работы на срок до 50 часов, либо арест на срок до 15 суток.

А если и в следующий раз женщина решит уйти из магазина, не расплатившись, ее будут судить за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU