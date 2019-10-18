2019-10-18T07:14:58+03:00
Происшествия

В Новокузнецке поймали похитителя канализационных люков

О преступлении полицейским сообщили коммунальщики
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке поймали похитителя канализационных люковВ Новокузнецке поймали похитителя канализационных люковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Новокузнецке поймали похитителя канализационных люков. О преступлении полицейским сообщили представители коммунальных организаций.

В полицию обратились работники обслуживающих компаний, которые рассказали, что на улице Челюскина исчезли три чугунных люка с коллекторов отопления и водоснабжения. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Полицейские организовали проверку мест, где могли оказаться люки, и установили пункт приема металла, куда было сдано похищенное. Точнее - уже одни обломки.

- Получив описание принесшего их мужчины, полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 32-летний местный житель. Задержанный полностью признал свою вину и рассказал, что за люки он получил 1 400 рублей, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Теперь за кражу злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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