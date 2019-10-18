В Новокузнецке поймали похитителя канализационных люков
В Новокузнецке поймали похитителя канализационных люков. О преступлении полицейским сообщили представители коммунальных организаций.
В полицию обратились работники обслуживающих компаний, которые рассказали, что на улице Челюскина исчезли три чугунных люка с коллекторов отопления и водоснабжения. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.
Полицейские организовали проверку мест, где могли оказаться люки, и установили пункт приема металла, куда было сдано похищенное. Точнее - уже одни обломки.
- Получив описание принесшего их мужчины, полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 32-летний местный житель. Задержанный полностью признал свою вину и рассказал, что за люки он получил 1 400 рублей, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Теперь за кражу злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU