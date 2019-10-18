СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-18T08:38:14+03:00

В Новокузнецке женщина во время заседания покрыла судью нецензурной бранью Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Новокузнецке женщина обматерила судью во время заседания. В качестве наказания женщине назначили 200 часов исправительных работ.

Заводский районный суд города признал местную жительницу виновной в оскорблении чести и достоинства судьи. Инцидент произошел ранее в том же суде. На заседании, где рассматривался гражданский иск о лишении женщины родительских прав, она в присутствии всех участников разразилась в адрес представителя правосудия нецензурной бранью.

- Суд, выслушав позицию государственного обвинителя, приговорил женщину к 200 часам обязательных работ, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU