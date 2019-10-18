СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-18T10:20:09+03:00

В кемеровском музее «Красная Горка» появилась экспозиция в память об Алексее Леонове.ФОТО: Администрация города Кемерово

Здесь можно увидеть личные вещи космонавта, репродукции его картин и летную форму

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В кемеровском музее «Красная Горка» появилась экспозиция в память об Алексее Леонове. Здесь можно увидеть личные вещи космонавта, репродукции его картин, летную форму и многое другое.

В музее-заповеднике «Красная Горка» начала работу выставка «Столица Кузбасса». Одним из героев экспозиции стал прославленный космонавт, дважды Герой Советского Союза, почетный гражданин города Кемерово Алексей Леонов, который ушел из жизни 11 октября.

Сегодня именем Леонова назван аэропорт областной столицы и улица, в центре города расположен его бюст. А еще человек, первым вышедший в открытый космос, был талантливым художником. В музее можно увидеть репродукции его картин.

- Образ всемирно известного кузбассовца дополняют экспонаты - фотографии, книги, документы и летная форма, подаренные учреждению самим Алексеем Архиповичем, - сообщили в администрации города.

Кстати, сегодня на территории «Красной Горки» растет кедр, который Леонов лично высадил в 2011 году. Год спустя он снова гостил в музее и передал ему более 30 экспонатов.

ИСТОЧНИК KP.RU