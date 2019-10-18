Двух школьников сбили на пешеходном переходе в Кемерове
На пешеходном переходе в центре Кемерова в пятницу, 18 октября, сбили двух школьников. Видео последствий дорожно-транспортного происшествия с участием детей появилось в социальных сетях.
Как видно по кадрам, пешеходов сбили на проспекте Советском напротив Музыкального театра.
Двух подростков сбили на пешеходном переходе в Кемерове.Видео: "Инцидент Кузбасс"
-Автомобиль Hyundai Getz двигался по проспекту Советскому в направлении улицы Весенняя, где совершил наезд на двух подростков 16 лет, которые двигались по пешеходному переходу. Какие травмы получили школьники пока неизвестно, — рассказали в ГИБДД
Все подробности произошедшего на данный момент устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU