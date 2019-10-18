2019-10-18T13:09:39+03:00
Происшествия

Двух школьников сбили на пешеходном переходе в Кемерове

Инцидент произошел на проспекте Советском [Видео]
Мария КОЛОСОВА
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Двух школьников сбили на пешеходном переходе в Кемерове.ФОТО: "Инцидент Кузбасс"Двух школьников сбили на пешеходном переходе в Кемерове.ФОТО: "Инцидент Кузбасс"
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На пешеходном переходе в центре Кемерова в пятницу, 18 октября, сбили двух школьников. Видео последствий дорожно-транспортного происшествия с участием детей появилось в социальных сетях.

Как видно по кадрам, пешеходов сбили на проспекте Советском напротив Музыкального театра.

Двух подростков сбили на пешеходном переходе в Кемерове.Видео: "Инцидент Кузбасс"

-Автомобиль Hyundai Getz двигался по проспекту Советскому в направлении улицы Весенняя, где совершил наезд на двух подростков 16 лет, которые двигались по пешеходному переходу. Какие травмы получили школьники пока неизвестно, — рассказали в ГИБДД

Все подробности произошедшего на данный момент устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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