СЕГОДНЯ 13:09 2019-10-18T13:09:39+03:00

Двух школьников сбили на пешеходном переходе в Кемерове.ФОТО: "Инцидент Кузбасс"

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На пешеходном переходе в центре Кемерова в пятницу, 18 октября, сбили двух школьников. Видео последствий дорожно-транспортного происшествия с участием детей появилось в социальных сетях.

Как видно по кадрам, пешеходов сбили на проспекте Советском напротив Музыкального театра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/738617" frameborder="0"></iframe> Двух подростков сбили на пешеходном переходе в Кемерове.Видео: "Инцидент Кузбасс"

-Автомобиль Hyundai Getz двигался по проспекту Советскому в направлении улицы Весенняя, где совершил наезд на двух подростков 16 лет, которые двигались по пешеходному переходу. Какие травмы получили школьники пока неизвестно, — рассказали в ГИБДД

Все подробности произошедшего на данный момент устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU