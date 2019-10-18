Скончался автор проекта Знаменского собора в Кемерове
На официальном сайте одного из главных храмов областной столицы - Знаменского собора - появилось сообщение о кончине его проектировщика. Геннадий Некрашевич скончался 17 октября.
После продолжительной болезни в возрасте 78 лет скончался автор проекта Знаменского кафедрального собора города Кемерово, а также крестильного храма в честь великомученика Георгия Победоносца. В последние дни Геннадий Некрашевич тяжело болел и умер вскоре после своего 78-летия. Похороны пройдут в субботу, 19 октября.
Геннадий Некрашевич тяжело болел и умер вскоре после своего 78-летия. ФОТО:Сайт Кемеровского Знаменского собора
Сегодня Знаменский собор является одной из наиболее заметных достопримечательностей города. Над его проектом Некрашевич работал в 90-х годах прошлого столетия. Он же является автором и многих других зданий областного центра.
«Клир и сотрудники прихода выражают искренние соболезнования родственникам Геннадия Некрашевича. Его имя навсегда останется в молитвах Знаменского кафедрального собора», - гласит сообщение на официальном сайте собора.
ИСТОЧНИК KP.RU