2019-10-18T17:41:45+03:00
Общество

Скончался автор проекта Знаменского собора в Кемерове

Архитектора похоронят в субботу, 19 октября
Ирина АВТУШКО
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Скончался автор проекта Знаменского собора в Кемерове. ФОТО:Сайт Кемеровского Знаменского собораСкончался автор проекта Знаменского собора в Кемерове. ФОТО:Сайт Кемеровского Знаменского собора
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На официальном сайте одного из главных храмов областной столицы - Знаменского собора - появилось сообщение о кончине его проектировщика. Геннадий Некрашевич скончался 17 октября.

После продолжительной болезни в возрасте 78 лет скончался автор проекта Знаменского кафедрального собора города Кемерово, а также крестильного храма в честь великомученика Георгия Победоносца. В последние дни Геннадий Некрашевич тяжело болел и умер вскоре после своего 78-летия. Похороны пройдут в субботу, 19 октября.

Геннадий Некрашевич тяжело болел и умер вскоре после своего 78-летия. ФОТО:Сайт Кемеровского Знаменского собора

Геннадий Некрашевич тяжело болел и умер вскоре после своего 78-летия. ФОТО:Сайт Кемеровского Знаменского собора

Сегодня Знаменский собор является одной из наиболее заметных достопримечательностей города. Над его проектом Некрашевич работал в 90-х годах прошлого столетия. Он же является автором и многих других зданий областного центра.

«Клир и сотрудники прихода выражают искренние соболезнования родственникам Геннадия Некрашевича. Его имя навсегда останется в молитвах Знаменского кафедрального собора», - гласит сообщение на официальном сайте собора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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