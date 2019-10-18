В Кузбассе назначен новый глава районного МВД

СЕГОДНЯ 19:14 2019-10-18T19:14:56+03:00

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В Мариинском районе назначен новый глава отдела МВД. Личному составу его представил Начальник ГУ МВД России по Кемеровской области Игорь Иванов.

В областном ведомстве сообщили, что начальник главка МВД, генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов представил сотрудникам МВД Мариинского района нового начальника, им стал капитан Константин Ким.

На официальном мероприятии присутствовали глава Мариинского района Александр Кривцов, врио прокурора Мариинска Юлия Тарасун, председатель совета ветеранов ОМВД России по Мариинскому району Сергей Мартынов.

- Игорь Иванов поздравил Константина Кима с назначением и выразил уверенность в том, что профессиональный уровень и энергичность нового руководителя позволит сотрудникам эффективно справляться со всеми поставленными задачами, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Константин Ким имеет более чем 17-летний опыт работы в органах внутренних дел, восемь из них - в уголовном розыске. До нового назначения он являлся заместителем начальника – начальником полиции отдела МВД России по Мариинскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU