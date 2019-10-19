СЕГОДНЯ 07:23 2019-10-19T07:23:42+03:00

В Кемерове полицейские сняли с высотки двух малолетних руферов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Кемерове полицейские сняли с высотки двух малолетних руферов. Теперь за опасные игры подростков предстоит ответить их родителям.

Тревогу забила одна из местных жительниц, которая заметила, как двое подростков отогнули металлическое ограждение и залезли на территорию недостроенной многоэтажки. Забыв об опасности, дети спокойно прогуливались по четвертому этажу высотки.

Узнав об этом, на место незамедлительно выехали полицейские. Они вывели подростков с территории стройки и доставили в отдел. Туда же пригласили и их родителей.

-Руферами оказались двое 12-летних местных жителей. Сотрудники ПДН провели беседу с подростками о том, что недостроенные здания не лучшее место для игр, и разъяснили последствия экстремальных развлечений, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Теперь родителям юных экстремалов придется выплатить штраф за неисполнение своих обязанностей. А собственнику объекта направлено представление о недопущении проникновения посторонних лиц на территорию строящегося здания.

ИСТОЧНИК KP.RU