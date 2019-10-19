В Кемерове легковушка вылетела на тротуар и перевернулась на крышу
В Кемерове легковушку вынесло на тротуар и перевернуло на крышу
Кадры с места ЧП очевидцы опубликовали в соцсетях.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в Рудничном районе на улице Ноябрьской недалеко от кафе «Дружба». Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Кемерове на крышу перевернулся легковой автомобиль.Видео: "Инцидент Кемерово"/ vk.com
В комментариях под постом люди практически однозначны в своих высказываниях: сейчас, с наступлением холодов, причиной аварий может быть не только человеческий фактор, но и погодные условия. В связи с чем нужно своевременно менять летнюю резину и зимнюю и соблюдать безопасную скорость.
ИСТОЧНИК KP.RU