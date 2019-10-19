2019-10-19T11:36:58+03:00
Происшествия

В Кемерове легковушка вылетела на тротуар и перевернулась на крышу

Кадры с места ЧП очевидцы опубликовали в соцсетях [Видео]
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове легковушка вылетела на тротуар и перевернулась на крышу.ФОТО: "Инцидент Кемерово"/ vk.comВ Кемерове легковушка вылетела на тротуар и перевернулась на крышу.ФОТО: "Инцидент Кемерово"/ vk.com
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В Кемерове легковушку вынесло на тротуар и перевернуло на крышу

Кадры с места ЧП очевидцы опубликовали в соцсетях.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Рудничном районе на улице Ноябрьской недалеко от кафе «Дружба». Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Кемерове на крышу перевернулся легковой автомобиль.Видео: "Инцидент Кемерово"/ vk.com

В комментариях под постом люди практически однозначны в своих высказываниях: сейчас, с наступлением холодов, причиной аварий может быть не только человеческий фактор, но и погодные условия. В связи с чем нужно своевременно менять летнюю резину и зимнюю и соблюдать безопасную скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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