СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-19T12:34:14+03:00

В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +2 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье, 20 октября. Согласно их данным, в отдельных территориях ожидается потепление до +2 градусов.

В ночь на воскресенье в Кузбассе ожидается -3…-8 градусов мороза, днем воздух прогреется до -3…+2 градусов. В этот день прогнозируется переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, отложение мокрого снега, а также гололедица.

В Кемерове в ночь на воскресенье синоптики прогнозируют -5…-7 градусов мороза, днем ожидается 0…-2 градуса. Будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU