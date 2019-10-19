2019-10-19T13:37:51+03:00
Происшествия

На кузбасской трассе загорелся пассажирский автобус

Инцидент произошел в Ленинск-Кузнецком районе
Ирина АВТУШКО
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На кузбасской трассе загорелся пассажирский автобус.ФОТО: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"/ vk.comНа кузбасской трассе загорелся пассажирский автобус.ФОТО: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"/ vk.com
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На кузбасской трассе загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошел в Ленинск-Кузнецком районе.

Днем в субботу на трассе в Ленинск-Кузнецком районе вспыхнул ПАЗ с пассажирами. Они успели покинуть салон. На кадрах, предоставленных очевидцами видно, что маршрутка сначала горела открытым пламенем и в итоге выгорела полностью.

Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по Кемеровской области, сигнал о пожаре в муниципальном автобусе на трассе Ленинск-Кузнецк – поселок Родниковый Ленинск-Кузнецкого района поступил в 13.20 часов. В 13.35 часов он было локализован, а в 13.37 часов полностью потушен.

-Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 10 человек и две единицы техники, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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