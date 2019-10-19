СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-19T14:32:57+03:00

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В Белове будут судить серийного автоугонщика. Общий ущерб, который он причинил автовладельцам, оценивается в 600 тысяч рублей.

О последнем инциденте полицейским рассказала местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестный ночью похитил ее автомобиль «Лада Гранта» со двора многоквартирного дома. Преступника вскоре удалось задержать, а саму машину с чужими регистрационными номера обнаружили в боксе - «отстойнике» в поселке Бабанаково. 22-летний задержанный рассказал, что украл машину, чтобы ночью добраться домой. При этом изначально его целью было другое авто, но угнать его помешал блокиратор рулевого колеса. Зато в бардачке обнаружился ключ с брелоком автосигнализации от злополучной припаркованной рядом «Лады Гранты».

-Транспортное средство похититель планировал разобрать и продать по частям, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Похищенный автомобиль сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу. Кроме того, в ходе следствия установлена причастность фигуранта к краже еще одного и угону двух автомобилей, а также к хищению аккумуляторных батарей из автоприцепа.

Общий причиненный автовладельцам ущерб эксперты оценили в 600 тысяч рублей. Против мужчины возбуждено уголовное дело по нескольким эпизодам кражи и угона. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU