2019-10-20T05:06:44+03:00
Общество

В Кузбассе прекращены поиски 68-летнего жителя Березовского

Мужчину разыскивали с 11 октября
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе прекращены поиски 68-летнего жителя Березовского.ФОТО: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"В Кузбассе прекращены поиски 68-летнего жителя Березовского.ФОТО: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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В Кузбассе завершены поиски 68-летнего Турарбека Иманалиева из Березовского. Мужчину разыскивали с 11 октября. Также отмечалось, что мужчина нуждался в медицинской помощи.

О том, что поиски официально завершены, сообщили на своей официальной странице соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 19 октября.

Где и с кем столь длительное время находился пенсионер, куда и при каких обстоятельствах ушел и почему несколько дней не выходил на связь, волонтеры не уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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