В Кузбассе прекращены поиски 68-летнего жителя Березовского
Мужчину разыскивали с 11 октября
В Кузбассе прекращены поиски 68-летнего жителя Березовского.ФОТО: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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В Кузбассе завершены поиски 68-летнего Турарбека Иманалиева из Березовского. Мужчину разыскивали с 11 октября. Также отмечалось, что мужчина нуждался в медицинской помощи.
О том, что поиски официально завершены, сообщили на своей официальной странице соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 19 октября.
Где и с кем столь длительное время находился пенсионер, куда и при каких обстоятельствах ушел и почему несколько дней не выходил на связь, волонтеры не уточняют.
ИСТОЧНИК KP.RU