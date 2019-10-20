Фейк из прошлого: в Кузбассе снова разыскивают банду педофилов?

СЕГОДНЯ 07:47 2019-10-20T07:47:54+03:00

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Жителям Кузбасса поступают ложные ориентировки на банду педофилов, которая якобы орудует на территории региона. Подобный случай уже происходил семь лет назад.

И сейчас, и семь лет назад, информация распространяется через социальные сети и мессенджеры. Сообщается, будто злоумышленники просят детей поймать выпрыгнувшее из автомобиля животное: котенка или щенка. После участники банды сажают ребенка в машину и увозят в неизвестном направлении.

— Эти сообщения являются информационным фейком. Они уже появлялись в сети в 2012 году. Причем новость распространялась в разных городах России, но не нашла подтверждения, — дополняют в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, первоисточник информации о банде педофилов пока найти не удалось. Семь лет назад жители предполагали, что фейк мог прийти из Новосибирской или Томской областей, где сообщения уже были распространены среди большого количества людей. Почему именно сейчас эта новость всплыла вновь — неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU