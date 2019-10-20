В Кузбассе задержали грабителя-путешественника

СЕГОДНЯ 08:51 2019-10-20T08:51:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе задержали мужчину, который путешествовал по городам и похищал товары из магазинов. В последнем случае сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

В отдел полиции по Прокопьевску обратились администраторы четырех магазинов, расположенных в торговом центре города. Во всех случаях мужчина под видом посетителя заходил в помещение и прятал выбранный товар в принесенный с собой пакет. Все манипуляции зафиксировали камеры внутреннего наблюдения. Сумма ущерба – 40 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался ранее судимый 28-летний житель Киселевска. Выяснилось, что похититель специально приезжал в соседний город для совершения краж. Украденные одежду, обувь и электроинструменты он продавал прохожим.

В ГУ МВД по Кемеровской области уточняют, что в настоящее время сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, в отношении него расследуются уголовные дела по аналогичным преступлениям, совершенным в других городах области

ИСТОЧНИК KP.RU