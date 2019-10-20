СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-20T10:58:57+03:00

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В Кузбассе на трассе Кемерово – Лесная поляна столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщают очевидцы, в дорожно-транспортном происшествии пострадали люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/738924" frameborder="0"></iframe> На трассе Кемерово – Лесная поляна столкнулись две легковушки..Видео: vk.com, "Регион 42"

Информацию о происшествии очевидцы аварии опубликовали в одной из групп региона в социальной сети. Они прикрепили фото и видео с места событий. На кадрах видно, что один из легковых автомобилей въехал в заднюю часть второй машины. Корпусы транспортных средств сильно повреждены.

В кадр не попали приближающиеся кареты скорой помощи, однако столкновение серьезное. Горожане утверждают, что люди, находившиеся в автомобилях, получили травмы.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Они выясняют все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU