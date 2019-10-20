На трассе Кемерово – Лесная поляна столкнулись две легковушки
В Кузбассе на трассе Кемерово – Лесная поляна столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщают очевидцы, в дорожно-транспортном происшествии пострадали люди.
На трассе Кемерово – Лесная поляна столкнулись две легковушки..Видео: vk.com, "Регион 42"
Информацию о происшествии очевидцы аварии опубликовали в одной из групп региона в социальной сети. Они прикрепили фото и видео с места событий. На кадрах видно, что один из легковых автомобилей въехал в заднюю часть второй машины. Корпусы транспортных средств сильно повреждены.
В кадр не попали приближающиеся кареты скорой помощи, однако столкновение серьезное. Горожане утверждают, что люди, находившиеся в автомобилях, получили травмы.
Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Они выясняют все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU