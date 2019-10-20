Сергей Цивилев предложил создать в Кузбассе движение «Я люблю музыку»
Губернатор Кузбасса побывал на концерте, который дал в Кемерове Дмитрий Маликов. После него Сергей Цивилев предложил создать в регионе движение «Я люблю музыку»
Сергей Цивилев предложил создать в Кузбассе движение «Я люблю музыку».Видео: vk.com, личная страница Сергея Цивилева.
На концерт, который состоялся в Кемерове, съехались ученики старших классов школ, студенты средних учебных заведений и вузов Кемерова, Топок, Березовского, Яшкинского, Промышленновского, Юргинского районов. Артисты рассказали о великих композиторах и их произведениях, как в самые сложные годы музыка объединяла людей, вселяла в них веру и надежду.
Порядка тысячи зрителей смогли наблюдать за концертом в прямой трансляции. А одним из почетных гостей стал Сергей Цивилев. Губернатор отметил, что после спектакля «Перевернуть игру» он иначе относится к призыву Дмитрия Маликова любить музыку.
- Предлагаю создать у нас движение «Я люблю музыку». Идея в том, чтобы привлечь как можно больше людей к занятиям музыкой, к прослушиванию хорошей музыки, - отметил Сергей Цивилев.
Благотворительные концерты Дмитрия Маликова пройдут также в Салаире Прокопьевске и Новокузнецке. Более 2000 зрителей смогут посмотреть спектакль бесплатно!
ИСТОЧНИК KP.RU