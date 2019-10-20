2019-10-20T12:09:39+03:00
Общество

Сергей Цивилев предложил создать в Кузбассе движение «Я люблю музыку»

Это предложение прозвучало на благотворительном спектакле Дмитрия Маликова [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев предложил создать в Кузбассе движение «Я люблю музыку». ФОТО: кадр видео vk.comСергей Цивилев предложил создать в Кузбассе движение «Я люблю музыку». ФОТО: кадр видео vk.com
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Губернатор Кузбасса побывал на концерте, который дал в Кемерове Дмитрий Маликов. После него Сергей Цивилев предложил создать в регионе движение «Я люблю музыку»

Сергей Цивилев предложил создать в Кузбассе движение «Я люблю музыку».Видео: vk.com, личная страница Сергея Цивилева.

На концерт, который состоялся в Кемерове, съехались ученики старших классов школ, студенты средних учебных заведений и вузов Кемерова, Топок, Березовского, Яшкинского, Промышленновского, Юргинского районов. Артисты рассказали о великих композиторах и их произведениях, как в самые сложные годы музыка объединяла людей, вселяла в них веру и надежду.

Порядка тысячи зрителей смогли наблюдать за концертом в прямой трансляции. А одним из почетных гостей стал Сергей Цивилев. Губернатор отметил, что после спектакля «Перевернуть игру» он иначе относится к призыву Дмитрия Маликова любить музыку.

- Предлагаю создать у нас движение «Я люблю музыку». Идея в том, чтобы привлечь как можно больше людей к занятиям музыкой, к прослушиванию хорошей музыки, - отметил Сергей Цивилев.

Благотворительные концерты Дмитрия Маликова пройдут также в Салаире Прокопьевске и Новокузнецке. Более 2000 зрителей смогут посмотреть спектакль бесплатно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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