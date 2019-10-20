В Новокузнецке сгорел производственный цех
В Новокузнецке загорелся производственный цех на улице Промстроевской. В результате пожара никто из сотрудников не пострадал.
Сигнал о возгорании поступил на пост оперативной службы в 02.00. Пожар удалось локализовать уже через десять минут, а полностью потушить – в 02.25. Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, при пожаре никто не пострадал.
– На месте работали восемнадцать сотрудников спасательной службы и пять единиц техники, – отметили в пресс-службе ведомства.
Отметим, сейчас специалисты выясняют причины случившегося происшествия. Об обстоятельствах
ИСТОЧНИК KP.RU