2019-10-20T15:03:26+03:00
Общество

Ледяную горку за 600 тысяч рублей построят в Кемерове

Она будет находиться на бульваре Строителей
Екатерина РОМАНОВА
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Ледяную горку за 600 тысяч рублей построят в КемеровеЛедяную горку за 600 тысяч рублей построят в КемеровеФото: Алиса ТИТКО
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Ледяная горка с деревянными лестницами и иллюминацией появится на бульваре Строителей в Кемерове в преддверии Нового года. В строительство горки городские власти готовы вложить более 600 тысяч рублей.

Ледяная горка, украшенная художественной резьбой, появится на бульваре Строителей в Кемерове. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. За 626 811 рублей подрядчик должен будет разработать эскиз будущей горки, изготовить и смонтировать деревянные лестницы для горки, заготовить и установить ледяные блоки и светодиодную иллюминацию. Кроме того, предполагается, что горка будет украшена художественной резьбой. Она должна быть высотой не менее 2,7 метроа, а длина каждого из двух скатов – по шесть метров.

Также подрядчик ответственен за обслуживание горки в течение всего времени, пока она будет находиться на бульваре – заделывать трещины и ямы, очищать ступени, а впоследствии должен будет демонтировать и вывезти деревянные элементы и ледяные блоки.

Начало выполнения работ запланировано на следующий день после заключения контракта. Они должны быть завершены до 25 декабря. Сам же контракт будет закрыт 28 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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