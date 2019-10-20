2019-10-20T17:16:07+03:00
Спорт

Специальный приз турнира «Шахтерская слава» получил житель Междуреченска

Дмитрий Куприн стал лучшим кузбасский борцом
Екатерина РОМАНОВА
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Специальный приз турнира «Шахтерская слава» получил житель Междуреченска. ФОТО: кадр видео "СТС"Специальный приз турнира «Шахтерская слава» получил житель Междуреченска. ФОТО: кадр видео "СТС"
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Завершился VII международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава». Специальный приз в этом году получил спортсмен из Междуреченска Дмитрий Куприн.

Лучшим борцом Кузбасса, выступившим на международном турнире «Шахтерская слава» в 2019 года стал Дмитрий Куприн, спортсмен из Междуреченска. Специальный приз – ключи от новенького автомобиля Toyota ему вручил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Лучшим иностранным борцом члены жюри признали спортсмена из Венгрии Вереба Иштвана. Ему вручили медали из чистого золота весом 200 граммов.

Напомним, VII международный турнир проходил в Кемерове 19 и 20 октября . на него съехались более 200 спортсменов из 28 стран мира. И если такие страны, как Япония, США, Германия, Венгрия уже принимали участие в турнире, то Бельгия и Монако в этом году впервые выставили своих борцов. Кузбассовцы могли как лично побывать на турнире, так и посмотреть его в трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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