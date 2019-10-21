2019-10-21T04:58:22+03:00
Общество

Кемеровское предприятие задолжало сотрудникам 900 тысяч рублей

18 человек получили зарплату после обращения в суд
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровское предприятие задолжало сотрудникам 900 тысяч рублейКемеровское предприятие задолжало сотрудникам 900 тысяч рублейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сотрудники одного из кемеровских предприятий смогли получить заработную плату за август лишь после того, как обратились с жалобой в суд. Получать деньги им пришлось под присмотром судебных приставов.

18 специалистов кемеровской компании, которая занимается техническим регулированием, стандартизацией, метрологией, аккредитацией и каталогизацией продукции, не могли получить зарплату за август. Они пытались урегулировать трудовой спор, однако денег так и не получили. Тогда кемеровчане обратились в суд.

Судья постановил удовлетворить требования специалистов. В свою очередь судебные приставы подробно разъяснили должнику, когда должны быть выплачены деньги и в каком объеме.

Работодатель ознакомился с решением суда, но задолженность по зарплате не перевел. Тогда было решено взыскать денежные средства должника, которые находятся в банке. К слову, этой суммы как раз хватило, чтобы оплатить долг, - об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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