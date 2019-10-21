Кузбассовец получил премию от правительства России за народное пение

СЕГОДНЯ 05:57 2019-10-21T06:04:53+03:00

Кузбассовец получит премию от правительства России за народное пение. ФОТО: vk.com, Народный коллектив фольклорный ансамбль "Русь"

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Житель кузбасского города получит премию от Правительства России как один из выдающихся деятелей искусства. Леонид Храмцов вошел в число номинантов премии «Душа России».

Премия «Душа России» была учреждена в 2002 году Правительством Российской Федерации. Ежегодно ее получают те, кто сделал серьезный вклад в сохранение и развитие народного художественного творчества. В 2019 году в номинации «Народное пение» победил Леонид Храмцов, хормейстеру народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Русь» районного Дома культуры поселка Новосафоновский.

Распоряжение о назначении премий в размере 100 тысяч рублей подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев 20 октября.

Среди других номинантов – представители Нижегородской области, Мордовии, Твери, Дагестана, Бурятии, Удмуртии, Свердловской области и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU