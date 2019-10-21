2019-10-21T07:59:32+03:00
Происшествия

Уличного грабителя из Новокузнецка выдал телефон

Мужчина отобрал у прохожего гаджет, а свой оставил на месте преступления
Екатерина РОМАНОВА
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Уличного грабителя из Новокузнецка выдал телефонУличного грабителя из Новокузнецка выдал телефонФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Грабитель напал на новокузнечанина и отобрал у него мобильный телефон. Убегая, злоумышленник оставил на месте преступления свой гаджет.

30-летний новокузнечанин вечером возвращался домой с работы. К нему подошли двое и попросили разрешения позвонить с его телефона: дело было срочным. Мужчина вошел в положение и достал мобильник. Неожиданно один из незнакомцев обхватил мужчину руками, а второй стал избивать. Потом они выхватили из его рук телефон и скрылись.

На место нападения прибыли полицейские и обнаружили на земле телефон. Как оказалось, он принадлежал одному из грабителей: во время потасовки тот выронил гаджет. Личность преступника вскоре установили – им оказался 24-летний нигде не работающий, выпивающий мужчина, который имеет серьезные проблемы с законом. При обыске у него обнаружили и изъяли похищенный телефон.

- Задержанный полностью признал свою вину и назвал имя своего подельника – 21-летнего ранее судимого жителя Новокузнецка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. – На время следствия оба фигуранта заключены под стражу. В дальнейшем им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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