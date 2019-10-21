Пропавшего 16-летнего подростка нашли утонувшим в Тайге

СЕГОДНЯ 09:25 2019-10-21T09:53:21+03:00

Изменить размер текста: A A

16-летний житель города Тайга субботний вечер провел в компании друзей. После этого он перестал выходить на связь, а на следующий день его нашли погибшим.

Сейчас следователи уже установили, что 16-летний учащийся колледжа воспитывался в благополучной семье. Вечер субботы он проводил в компании друзей. Они распивали спиртное, а потом подросток позвонил родителям и попросил забрать его. Они договорились о встрече, однако когда подъехали в оговоренное место, сына не оказалось.

Обеспокоенные родители безуспешно пытались найти ребенка. Потом они обратились в полицию. 20 октября, около 16.25, в искусственном водоеме в другом районе города было обнаружено его тело.

- Предварительно уставлено, что следов волочения к водоему нет, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В рамках расследования уголовного дела будут изучены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти подростка.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU