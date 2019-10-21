Нехорошие квартиры: жители Новокузнецка задолжали энергетикам 58 миллионов рублей
Жители Новокузнецка задолжали энергетикам 58 миллионов рублей за тепло и горячую воду. К неплательщикам тепловики пришли вместе с судебными приставами.
В Новокузнецке Сибирская генерирующая компания усилила борьбу с должниками и провела рейды по тем домам, которые находятся в контуре обслуживания Кузнецкой ТЭЦ.
Как рассказали тепловики, жители Орджоникидзевского и Кузнецкого района задолжали за тепло и горячую воду более 58 миллионов рублей. Это треть суммы, которую энергетики направили на подготовку к зиме. По некоторым адресам цифры и вовсе впечатляющие. Например, только за собственниками девяти квартир на улице Зорге числится долг в 470 тысяч рублей, а в дом №46 по этой же улице и вовсе должен более 111 тысяч рублей.
На начало октября в отношении должников двух вышеуказанных районов вынесено 587 запретов на регистрационные действия в отношении недвижимости, у 73 человек арестовано имущество, причем в четырех случаях арест наложен на автомобили с их последующим изъятием.
ИСТОЧНИК KP.RU