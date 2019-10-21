Нехорошие квартиры: жители Новокузнецка задолжали энергетикам 58 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-21T10:30:36+03:00

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Жители Новокузнецка задолжали энергетикам 58 миллионов рублей за тепло и горячую воду. К неплательщикам тепловики пришли вместе с судебными приставами.

В Новокузнецке Сибирская генерирующая компания усилила борьбу с должниками и провела рейды по тем домам, которые находятся в контуре обслуживания Кузнецкой ТЭЦ.

Как рассказали тепловики, жители Орджоникидзевского и Кузнецкого района задолжали за тепло и горячую воду более 58 миллионов рублей. Это треть суммы, которую энергетики направили на подготовку к зиме. По некоторым адресам цифры и вовсе впечатляющие. Например, только за собственниками девяти квартир на улице Зорге числится долг в 470 тысяч рублей, а в дом №46 по этой же улице и вовсе должен более 111 тысяч рублей.

На начало октября в отношении должников двух вышеуказанных районов вынесено 587 запретов на регистрационные действия в отношении недвижимости, у 73 человек арестовано имущество, причем в четырех случаях арест наложен на автомобили с их последующим изъятием.

ИСТОЧНИК KP.RU