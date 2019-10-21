СЕГОДНЯ 12:59 2019-10-21T12:59:02+03:00

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Кемеровские таможенники задержали авиапассажира с пистолетом в багаже. Мужчина направлялся в Таиланд.

В Кемерове сотрудники таможни при досмотре багажа обнаружили у одного и пассажиров авиарейса в Таиланд пистолет и 20 патронов к нему. По словам путешественника, он просто забыл выложить оружие и оно осталось лежать в личных вещах.

-Разрешительные документы на оружие у путешественника имелись, а вот документы на вывоз оружия он не оформил, – пояснил ситуацию заместитель начальника Кузбасского таможенного поста Кемеровской таможни Вячеслав Власов, – в связи с чем пистолет у владельца был изъят.

Против владельца огнестрельного оружия возбудили административные дела. В ведомстве напоминают, что перед вылетом путешественникам нужно внимательно ознакомиться со списком товаров, разрешенных к вывозу и ввозу.

ИСТОЧНИК KP.RU