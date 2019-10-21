2019-10-21T13:31:00+03:00
Общество

Нейрохирурги спасли лицо пациентке из Кемерова

Без вмешательства врачей женщина могла навсегда лишиться мимики
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Нейрохирурги спасли лицо пациентке из Кемерова.ФОТО: ДОЗННейрохирурги спасли лицо пациентке из Кемерова.ФОТО: ДОЗН
Изменить размер текста:

Нейрохирурги спасли лицо пациентке из Кемерова. Без вмешательства врачей женщина могла навсегда лишиться мимики.

Врачи областной клинической больницы имени Беляева провели уникальную операцию по удалению у пациентки больших неврином слухового нерва. Жительница областного центра обратилась к врачам в сентябре этого года. Она жаловалась на мучительные боли головы и лица, которые не давали даже просто прикоснуться к лицу.

Диагноз - большие невриномы слухового нерва – пациентке поставили после дополнительного обследования. При этом у болезни, которая поражает лицевой нерв, была последняя, четвертая стадия запущенности.

-Особенность этого недуга в том, что во время операции страдает лицевой нерв. Если оперировать обычным способом, то человек может «потерять лицо». При стандартном доступе высокий риск не просто повредить лицевой нерв, а вообще потерять все функции, то есть лишить пациента возможности даже улыбнуться, - пояснил заведующий нейрохирургическим отделением больницы Егор Колотов,

Операция, для проведения которой кузбасские врачи использовали авторский метод коллег из США, прошла успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кемеровские таможенники задержали авиапассажира с пистолетом в багаже
В Кузбассе прекратили поиски 12-летнего мальчика
После дождичка в четверг в Кузбасс придут метели
12-летний мальчик в черно-белой куртке пропал в Прокопьевске
Нехорошие квартиры: жители Новокузнецка задолжали энергетикам 58 миллионов рублей
Самую оригинальную пару рукавиц разыскивают в Кузбассе
Пропавшего 16-летнего подростка нашли утонувшим в Тайге
16-летняя кемеровчанка ушла в гости к подруге и пропала
Уличного грабителя из Новокузнецка выдал телефон
Трамвай сошел с рельсов на центральной улице Кемерова
Кузбассовец получил премию от правительства России за народное пение
Кемеровское предприятие задолжало сотрудникам 900 тысяч рублей
Семьям погибших при прорыве дамбы кузбассовцев выплатят по миллиону рублей
Голубоглазая девушка с рюкзаком пропала в Новокузнецке
Специальный приз турнира «Шахтерская слава» получил житель Междуреченска
Ледяную горку за 600 тысяч рублей построят в Кемерове
В Кузбассе следователи проверят приют для престарелых после жалоб жителей
В Новокузнецке сгорел производственный цех
Прямая трансляция: В Кузбассе проходит турнир «Шахтерская слава»
"Бессмертные что ли?": в Кузбассе из-за похолодания случилось несколько серьезных аварий
Сергей Цивилев предложил создать в Кузбассе движение «Я люблю музыку»