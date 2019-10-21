СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-21T13:31:00+03:00

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Нейрохирурги спасли лицо пациентке из Кемерова. Без вмешательства врачей женщина могла навсегда лишиться мимики.

Врачи областной клинической больницы имени Беляева провели уникальную операцию по удалению у пациентки больших неврином слухового нерва. Жительница областного центра обратилась к врачам в сентябре этого года. Она жаловалась на мучительные боли головы и лица, которые не давали даже просто прикоснуться к лицу.

Диагноз - большие невриномы слухового нерва – пациентке поставили после дополнительного обследования. При этом у болезни, которая поражает лицевой нерв, была последняя, четвертая стадия запущенности.

-Особенность этого недуга в том, что во время операции страдает лицевой нерв. Если оперировать обычным способом, то человек может «потерять лицо». При стандартном доступе высокий риск не просто повредить лицевой нерв, а вообще потерять все функции, то есть лишить пациента возможности даже улыбнуться, - пояснил заведующий нейрохирургическим отделением больницы Егор Колотов,

Операция, для проведения которой кузбасские врачи использовали авторский метод коллег из США, прошла успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU