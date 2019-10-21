Нейрохирурги спасли лицо пациентке из Кемерова
Нейрохирурги спасли лицо пациентке из Кемерова. Без вмешательства врачей женщина могла навсегда лишиться мимики.
Врачи областной клинической больницы имени Беляева провели уникальную операцию по удалению у пациентки больших неврином слухового нерва. Жительница областного центра обратилась к врачам в сентябре этого года. Она жаловалась на мучительные боли головы и лица, которые не давали даже просто прикоснуться к лицу.
Диагноз - большие невриномы слухового нерва – пациентке поставили после дополнительного обследования. При этом у болезни, которая поражает лицевой нерв, была последняя, четвертая стадия запущенности.
-Особенность этого недуга в том, что во время операции страдает лицевой нерв. Если оперировать обычным способом, то человек может «потерять лицо». При стандартном доступе высокий риск не просто повредить лицевой нерв, а вообще потерять все функции, то есть лишить пациента возможности даже улыбнуться, - пояснил заведующий нейрохирургическим отделением больницы Егор Колотов,
Операция, для проведения которой кузбасские врачи использовали авторский метод коллег из США, прошла успешно.
ИСТОЧНИК KP.RU