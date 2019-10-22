Слесарь-экстремист предстал перед судом в Кузбассе

СЕГОДНЯ 07:35 2019-10-22T07:58:12+03:00

Он размещал на своей странице в социальной сети иллюстрации экстремистской направленности

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В Кузбассе перед судом предстал слесарь одного из заводов. Он в течение длительного времени публиковал на своей страницы в соцсети картинки экстремистской направленности.

Новокузнечанин размещал на своей странице в соцсети картинки и текст, призывающий к насильственным действиям в отношении неограниченного круга лиц по мотивам национальной ненависти или вражды.

За это мужчину три раза привлекали к административной ответственности - каждый раз наказанием являлся денежный штраф. Однако это не остановило новокузнечанина, и он продолжил пропагандировать свои взгляды. Сейчас его задержали сотрудники полиции.

- Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено три уголовных дела по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Заводской районный суд Новокузнецка признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно, - сообщают в УФСБ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU