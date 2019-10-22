В Прокопьевск прибыли трамваи из Москвы

СЕГОДНЯ 08:21 2019-10-22T08:21:23+03:00

Соглашение на поставку общественного транспорта было подписано еще в апреле этого года

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Соглашение на поставку общественного транспорта было подписано еще в апреле этого года

В Прокопьевск привезли три московских трамвая. Их доставили в рамках соглашения, которое губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и мэр Москвы Сергей Собянин заключили еще в апреле этого года.

Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава Прокопьевска Андрей Мамаев. Он отметил, что уже прибыли три трамвая производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Они проходят углубленное техническое обслуживание, после чего выйдут на линию. А в скором времени поступят еще три общественных транспорта.

– Московские трамваи, несмотря на то, что были в эксплуатации, находятся в хорошем техническом состоянии. Увеличение городского трамвайного парка позволит повысить транспортную доступность, уменьшить темпы выбывания из строя полностью изношенных трамваев и будет поддерживать выпуск на линию подвижного состава в сложных зимних условиях в технически исправном состоянии, – пишет Андрей Мамаев.

Напомним, ранее подержанные московские трамваи были привезены в областную столицу Кузбасса. В скором времени они смогут перевозить пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU