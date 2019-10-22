СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-22T09:09:53+03:00

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Утром во вторник, 22 октября, в Кемерове произошло ЧП. Здесь на проспекте Строителей загорелся автобус ПАЗ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/739311" frameborder="0"></iframe> «Маршрутка – огонь!»: в Кемерове на дороге загорелся автобус.Видео: vk.com, "Регион 42"

Чрезвычайное происшествие случилось на проспекте Строителей в городе Кемерово утром во вторник, 22 октября. Очевидцы сняли на видео как на остановке «Драмтеатр» стоит автобус ПАЗ. Его салон задымлен, дым идет из-под решетки радиатора. При этом водитель автобуса самостоятельно пытается установить и устранить причину поломки.

Комментаторы в соцсетях отметили, что во время поездки в автобусе появился дым, все самостоятельно вышли из салона. Многие попытались отнестись к ситуации с юмором, отметив, что «маршрутка – огонь!» Некоторые предположили, что причина в том, что водитель перетопил печь или же причина задымления – вейперы.

Многих подписчиков возмутило, что окружающие равнодушно смотрели на то, как водитель пытается спасти автобус. При этом никто не предложил огнетушитель. «Люди вообще уроды стали. Никто даже не помог», - сокрушается один из подписчиков. «Равнодушие 168 лвл», - согласен с ним другой.

К слову, в ГУ МЧС России по Кемеровкой области отметили, что сигналов о возгорании общественного транспорта им не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU