«Маршрутка – огонь!»: в Кемерове на дороге загорелся автобус
Утром во вторник, 22 октября, в Кемерове произошло ЧП. Здесь на проспекте Строителей загорелся автобус ПАЗ.
«Маршрутка – огонь!»: в Кемерове на дороге загорелся автобус.Видео: vk.com, "Регион 42"
Чрезвычайное происшествие случилось на проспекте Строителей в городе Кемерово утром во вторник, 22 октября. Очевидцы сняли на видео как на остановке «Драмтеатр» стоит автобус ПАЗ. Его салон задымлен, дым идет из-под решетки радиатора. При этом водитель автобуса самостоятельно пытается установить и устранить причину поломки.
Комментаторы в соцсетях отметили, что во время поездки в автобусе появился дым, все самостоятельно вышли из салона. Многие попытались отнестись к ситуации с юмором, отметив, что «маршрутка – огонь!» Некоторые предположили, что причина в том, что водитель перетопил печь или же причина задымления – вейперы.
Многих подписчиков возмутило, что окружающие равнодушно смотрели на то, как водитель пытается спасти автобус. При этом никто не предложил огнетушитель. «Люди вообще уроды стали. Никто даже не помог», - сокрушается один из подписчиков. «Равнодушие 168 лвл», - согласен с ним другой.
К слову, в ГУ МЧС России по Кемеровкой области отметили, что сигналов о возгорании общественного транспорта им не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU