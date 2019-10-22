2019-10-22T12:51:16+03:00
Общество

Упоровка вошла в пятерку населенных пунктов с самым смешным названием

Кузбасское село заняло вторую строку рейтинга
Екатерина РОМАНОВА
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Упоровка вошла в пятерку населенных пунктов с самым смешным названием. ФОТО: names.tutu.ruУпоровка вошла в пятерку населенных пунктов с самым смешным названием. ФОТО: names.tutu.ru
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Среди населенных пунктов с самым смешным названием оказалась кузбасская Упоровка. Село заняло вторую строку рейтинга в седьмом раунде. В финал же вышел пункт-представитель Республики Коми.

Завершился седьмой раунд конкурса «Российский пункт с самым веселым названием». Среди десяти участников раунда был и представитель Кузбасса - село Упоровка. Оно заняло вторую строку рейтинга, уступив лишь Мутному Материку из Республики Коми.

- Северное село с берегов реки Печоры в упорной борьбе обошло кемеровскую Упоровку. Пожалуй, это был самый непрдсказуемый раунд, - сообщили организаторы конкурса. - За шесть дней в лидерах успели побывать и Мутный Материк, и Упоровка, и Мужи из ЯНАО. И даже не по одному разу.

За Упоровку было отдано 3 943 голоса, а за Мутный Материк - 4 907 голосов. На третьей строке рейтинга - оренбургская Паника. Населенный пункт набрал лишь 2 575 голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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