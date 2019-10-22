2019-10-22T10:08:53+03:00
Экономика

РСХБ продолжает снижать ипотечную ставку в рамках акции «Мечты сбываются»

Акция будет действовать до конца будущего года
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк снизил ипотечную ставку по акции «Мечты сбываются». Заемщики могут оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости, включая таунхаусы, по ставке от 8,9% годовых c первоначальным взносом 20% и более. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей.

Процентная ставка при внесении первоначального взноса менее 20% стоимости жилья составит от 10,0% годовых. Срок кредитования – до 30 лет. Акция действует до 31 января 2020 года включительно.

По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют.

Также в Банке действует ипотечный кредит на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика по ставке 4,7% годовых или на рефинансирование ипотеки для семей, в которых с 01.01.2018 родился второй или последующий ребенок.

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