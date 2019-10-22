В Новокузнецке поймали серийного больничного вора

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-22T10:55:51+03:00

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В Новокузнецке сотрудники полиции поймали серийного больничного похитителя. За желание поживиться за чужой счет мужчина пойдет под суд.

В отдел полиции с разницей в несколько дней обратились пациенты одной из городских больниц, которые находились в учреждении на лечении. Они рассказали, что от действий неизвестного лишились личных вещей. Например, у 61-летней пенсионерки, которая находилась на процедурах, пропал сотовый телефон. Также еще два пациента лишились своих мобильников и денег из кошелька. Общая сумма нанесенного ущерба составила 30 тысяч рублей.

В ходе розыска подозреваемого задержали. Им оказался 30-летний житель Кемерова, который проживал в Новокузнецке без регистрации. Свою вину он признал и рассказал, что кражи совершал, пока сам находился в больнице на лечении.

Теперь дело серийного похитителя рассмотрит суд, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU