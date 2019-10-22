Роспотребнадзор рассказал о запрете использования мобильных телефонов в кузбасских школах
Роспотребнадзор Кузбасса рассказал о запрете использования мобильных телефонов в школах. В ведомстве рекомендуют ограничить использование гаджетов, особенно среди учеников младшего возраста.
Областным Роспотребнадзором совместно с Рособрназором выпущены методические рекомендации об использованиях мобильных устройств в школах. Эксперты проанализировали международный опыт и сделали выводы о том, что использование телефонов в раннем возрасте или в течение долгого времени может привести к негативным последствиям – нарушению психики, расстройству сна, появлению гиперактивности, раздражительности, снижению памяти и ухудшению умственной работы, нарушению коммуникативных способностей.
В связи с этим органам власти в сфере образования и самим школам рекомендовано рассмотреть вопрос об ограничении использования гаджетов учениками. Исключения составляют дети, которым устройство нужно для мониторинга состояния здоровья, например, при заболевании диабетом.
Также в рекомендациях представлена памятка для учителей и родителей по профилактике вредного воздействия телефона на здоровье.
ИСТОЧНИК KP.RU