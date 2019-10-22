В Киселевске пьяный мужчина истязал несовершеннолетнюю жену

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-22T12:53:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Киселевске пьяный мужчина истязал несовершеннолетнюю супругу. Против него возбуждено уголовное дело.

В Кузбассе перед судом предстанет 20-летний житель Киселевска, который периодически избивал свою 17-летнюю супругу. Как рассказали следователи, пара проживала вместе, однако мира в семье не было. Под разными надуманными предлогами обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избивал потерпевшую. В какой-то момент несовершеннолетняя не выдержала издевательств.

-Супруге пришлось обратиться в правоохранительные органы за помощью. Материалы были переданы в территориальный Следственный комитет, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал.

Теперь дальнейшую судьбу семейного тирана будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU