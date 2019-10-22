2019-10-22T12:53:53+03:00
Происшествия

В Киселевске пьяный мужчина истязал несовершеннолетнюю жену

Против него возбуждено уголовное дело
Ирина АВТУШКО
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В Киселевске пьяный мужчина истязал несовершеннолетнюю женуВ Киселевске пьяный мужчина истязал несовершеннолетнюю женуФото: Олег ЗОЛОТО
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В Киселевске пьяный мужчина истязал несовершеннолетнюю супругу. Против него возбуждено уголовное дело.

В Кузбассе перед судом предстанет 20-летний житель Киселевска, который периодически избивал свою 17-летнюю супругу. Как рассказали следователи, пара проживала вместе, однако мира в семье не было. Под разными надуманными предлогами обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избивал потерпевшую. В какой-то момент несовершеннолетняя не выдержала издевательств.

-Супруге пришлось обратиться в правоохранительные органы за помощью. Материалы были переданы в территориальный Следственный комитет, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал.

Теперь дальнейшую судьбу семейного тирана будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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