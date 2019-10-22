2019-10-22T14:20:58+03:00
Общество

В Кемерове известный магазин одежды обманул клиентку

Торговая сеть нарушила закон о рекламе
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове известный магазин одежды обманул клиенткуВ Кемерове известный магазин одежды обманул клиенткуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кемеровский магазин известной торговой сети Ostin заподозрили в нарушении закона о рекламе. Информация магазина о бонусной акции оказалась недостоверной.

О нарушении в Кемеровское УФАС сообщила местная жительница. Со слов женщины, 26 апреля ей поступило СМС-сообщение с текстом «3=2 на футболки и поло! + 2000 бонусов в подарок!». На следующий день женщина отправилась в магазин и совершила покупку на 798 рублей, однако бонусы ей начислены не были. При этом на кассовом чеке было указано, что бонусы начисляются за каждую 1000 рублей в чеке, а сама акция длится до 9 апреля.

- Комиссия управления установила, что в спорной рекламе отсутствует существенная информация об условиях начисления бонусов и даны недостоверные сведения о периоде их использования, - отметили в ведомстве.

Теперь материалы дела будут переданы должностному лицу для привлечения нарушителей к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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