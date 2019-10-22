В семи городах Кузбасса пройдут предпраздничные ярмарки

СЕГОДНЯ 15:59 2019-10-22T15:59:21+03:00

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В Кузбассе 25 октября пройдут ярмарки, приуроченные к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. За продуктами приглашают жителей семи городов - Кемерова, Новокузнецка, Белова, Прокопьевска, Киселевска, Анжеро-Судженска и Междуреченска.

Свою продукцию покупателям представят предприятия Кузбасса и Алтая. Посетители смогут купить свежие продукты питания: яйцо, мясо, рыбу, молочные продукты, хлебобулочные и колбасные изделия, орехи, фрукты и овощи. Также в продаже будут теплая одежда, текстиль, предметы для дома.

В Кемерове на площади Советов будет представлена продукция 160 предприятий и 40 подсобных хозяйств. Представители Республики Алтай предложат изделия из шкур, мясо, мед, пантовые бальзамы, чаи из трав, сыр, масло. Кроме того, здесь можно будет выбрать продукцию, которую изготавливают воспитанники профессиональных техникумов и училищ – изделия из дерева и текстиля, произведения художественно-прикладного творчества и др. Собственную продукцию представят учреждения ГУФСИН – это сувениры, товары для дома и сада, продукты питания.

По традиции в день ярмарки можно будет не только запастись продуктами, но и решить насущные вопросы – для этого будет организована работа мобильных офисов МФЦ «Мои документы» и «Мобильная социальная помощь».

Как сообщили в администрации области, маломобильные граждане смогут добраться до ярмарки на социальном такси, а жителей областных домов для ветеранов и домов-интернатов доставят на место автомобили учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU